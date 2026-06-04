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Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 30 dereceye ulaşırken, gece 17-18 derece seviyelerinde seyredecek. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de güneşli bir hava bekleniyor; ancak 6 ve 7 Haziran tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için plan yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli olacaktır. Su tüketimini ihmal etmemek de sağlığınız için faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatleri ise 17-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek ve kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %34 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 5 Haziran Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. 6 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 17-22 derece arasında olacak. 7 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu güneşli günlerde sıcaklık 19-22 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 19-22 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak. Gece ise 17-18 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %34 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmenin yolları var. Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak harika bir seçenek. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Ancak, 6 ve 7 Haziran tarihlerindeki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda bol su içmeyi ihmal etmeyin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz.

Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Ancak, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol edin. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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