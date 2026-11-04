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Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

4 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa’da hava durumu hafif bulutlu. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dış mekan etkinlikleri için uygun olan ilımlı hava, keyifli bir gün sunuyor. Ancak akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18-21 derece arasında değişecek ve yağışlı günler bekleniyor. Hava koşullarına göre plan yaparken hazırlıklı olmanız önem taşıyor. Şemsiyenizi ve su geçirmeyen ayakkabılarınızı almayı unutmayın.

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

4 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa’da hava durumu hafif bulutlu. Genel olarak, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli bir sabah geçtikten sonra, hava zaman zaman bulutlanabilir. Ancak, bulutların güneş ışığını keseceği beklenmiyor. Şanlıurfa’da dışarıda olmak oldukça keyifli. Ilımlı hava, dış mekan etkinlikleri ve yürüyüşler için uygun bir ortam sunuyor.

Bugünkü hava durumu rüzgarlı. Sıcaklık gün içinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak akşamın serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden bir hırka almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Yarından itibaren sıcaklıklar 18-21 derece arasında seyredebilir. Hava genelde ilımlı kalacak. Ancak bazı zamanlarda yağışlı günler de yaşanacak. Dışarıda olacaksanız, aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu durum, dış mekan aktivitelerinizi planlarken dikkatli olmanızı gerektiriyor.

Uzun vadede, hava durumu tahminleri bu hafta içinde yağışlı havaların etkili olacağını gösteriyor. Hava durumu hakkında bilgi almak ve dışarı çıkmadan önce durumu kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır. Havanın değişkenliği, hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Ayakkabılarınızı seçerken su geçirmeyen modelleri tercih edebilirsiniz. Dışarıda geçireceğiniz süre zarfında hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Şemsiyenizi yanınıza almanız gerekebilir.

Şanlıurfa hava durumu farklı sürprizler sunabilir. Bugünün keyfini çıkarın. Önümüzdeki günlerdeki hava durumuna dikkat etmek, planlarınızı sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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