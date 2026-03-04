HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 4 Mart 2026 tarihinde hava durumu mevsim normallerine uygun şekilde değişecek. Gün içinde sıcaklık 4 ile 13 derece arasında seyredecek. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Nem oranı %37 ile %85 arasında değişirken, rüzgar hızı ortalama 28 km/saat olarak ölçülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağışa hazırlıklı olmaları ve sürücülerin dikkatli davranmaları önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

4 Mart 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerine uygun şekilde değişecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında olacak. Şehir genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Nem oranı %37 ile %85 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise ortalama 28 km/saat civarında olacak.

Şanlıurfa'daki hava durumu, yağışlı ve serin olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, yağışa karşı hazırlıklı olmalı. Uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Yağışlı günlerde sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. 5 Mart Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 6 ile 15 derece arasında olması tahmin ediliyor. 7 Mart Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar yine 6 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gerekir. Sürüş koşullarına dikkat etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
