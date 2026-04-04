Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15-16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5-6 derece arasında seyredecek. Bu durum, Şanlıurfa'daki hava koşullarının ılıman ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Nisan Pazar günü sıcaklık 16-17 dereceye yükselecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 15-16 derece arasında devam edecek. Bu, hava durumunun daha değişken olacağına işaret ediyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Sürücülerin yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri gerekecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Islanmamak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarda kritik bir noktadır.