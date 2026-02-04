Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 1 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 6 kilometre arasında değişecek. Gün doğumu 07:22, gün batımı ise 17:52 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklık yine 4 ile 13 derece arasında kalacak. Hafif yağmur bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklık değişiklikleri ve yağışlı günler yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Gündüzleri güneşli ve ılıman hava koşulları var. Akşamları ise serin ve yağmurlu havaya hazırlıklı olun. Şanlıurfa'da hava durumu değişikliklerine karşı tetikte kalmanızda fayda var.