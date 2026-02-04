HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'nın hava durumu, 4 Şubat 2026'da güneşli ve açık olarak başlıyor. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında, gece ise 1 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 ile %90 düzeyinde olacak. Ardından, 5 Şubat'ta kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında kalacak. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, değişken hava koşullarına karşı dikkatli olmalarında fayda var.

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 1 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 6 kilometre arasında değişecek. Gün doğumu 07:22, gün batımı ise 17:52 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklık yine 4 ile 13 derece arasında kalacak. Hafif yağmur bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklık değişiklikleri ve yağışlı günler yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Gündüzleri güneşli ve ılıman hava koşulları var. Akşamları ise serin ve yağmurlu havaya hazırlıklı olun. Şanlıurfa'da hava durumu değişikliklerine karşı tetikte kalmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.