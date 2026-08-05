Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri gözlemlenecek. Hava sıcaklıkları 38 ile 40 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da bu seviyelerde seyreder. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde belirginleşecek. Özellikle öğleden sonra sıcak hava etkisi artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklıklar yine 38 ile 40 derece olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü de aynı sıcaklıklar söz konusu. Hava koşulları değişmeyecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Gün ortasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda kalınmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Bu önlemler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş çarpması riski artar. Şapka veya koruyucu giysiler kullanmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havalarda alınacak basit önlemler sağlığı korur. Bu önlemler yazın tadını çıkarma fırsatını artırır.