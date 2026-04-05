Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Nisan 2026 Pazar günü, kısmen güneşli ve puslu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 16 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının ise 7 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 3 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Yağış olasılığı %0,84 seviyelerinde kalacak. Şanlıurfa'da hava durumu takip edenler için 5 Nisan Pazar uygun bir gün. Açık hava etkinlikleri için plan yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Nisan Pazartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların 16 derece civarında olması, etkili yağışların habercisi. 7 Nisan Salı günü yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. 8 Nisan Çarşamba günü sağanakların devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde hava durumu takibi, planlama açısından faydalı olacaktır.

Bu süreçte hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Uygun kıyafetler giymek ve gerekli önlemleri almak faydalıdır. Sürücüler yol koşullarına göre hızlarını ayarlamalı. Dikkatli olmak da kritik bir nokta. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlama açısından önemlidir.