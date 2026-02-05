Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu, bulutlu geçecek. Ara sıra güneş ışıkları görülmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %63 olacak. Rüzgar hızı saatte 1.8 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı ise 17:53 olarak hesaplanmış durumda.

Bugün Şanlıurfa'daki hava durumu, hafif yağmurlu. Sıcaklık 5.5 ile 6.8 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu, Cuma günü hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Pazar günü ise hafif sağanak yağmur olacak. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hafif yağmurlu günlerde şemsiyenizi yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın düşük hızda olması, açık alanlarda aşırı rüzgar etkisi beklenmediği anlamına geliyor.