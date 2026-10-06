Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ekim Salı 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde güneş ışıkları şehri aydınlatıyor. Hava sıcaklığı 19 derece civarında. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bulutlar etkili olacak. Belli aralıklarla hava koşullarında değişimler yaşanabilir. Hava hakkında merak edenler için dışarıda hafif bir serinlik hissi olacak. Açık alanlarda vakit geçireceklerin yanında bir hırka bulundurması faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık bir tablo sunuyor. Hafta boyunca sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek. Hava sıcaklıkları bu seviyelerde seyredecek. Zaman zaman beklenen yağışlar, özellikle gün ortalarında görülebilir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemli. Güneşli bir gün geçirseniz bile yanınızda yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Aniden bastıran yağışlara karşı dikkatli olmakta yarar var.

Sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı hava koşulları tarım ürünlerine etkide bulunabilir. Çiftçiler olumsuz hava şartlarına hazırlıklı olmalı. Sulama sistemlerini gözden geçirmelidirler. Hava durumu değişimlerinin tarıma etkisini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bitkilerin bakımı ve korunması için gerekli önlemleri almak gereklidir. Bu durum verim açısından hayatidir.

Son olarak, Şanlıurfa'daki hava durumu tahminleri şehrin iklim dinamiklerine bağlıdır. Sonbahar aylarında hava koşularındaki dalgalanmaları dikkate almak faydalıdır. Açık alanlarda zaman geçirirken tedbirli olmakta yarar var. Havanın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumak için basit önlemler alın. Bu durum konforunuzu artıracaktır.