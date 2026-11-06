Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu dengeli ve ılımlı. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bir rüzgar, havanın keyfini artıracak. Güneş ışıkları, şehrin kültürel yapısına güzel bir fon oluşturacak. Akşam saatlerinde ise soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. Akşam dışarıda olanların kalın giyinmesi önerilir. Genel olarak serin ancak keyifli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık aralıklarının devam etmesi bekleniyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 18 ile 21 dereceye düşeceği öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde serin havalar hissedilebilir. Güne erken başlayanların hazırlıklı olması iyi olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı hava durumları görülebilir. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Şanlıurfa'da hava durumunu takip etmek önemlidir. Havanın değişkenliği, günlük yaşamı etkileyebilir. Dışarıda yapılacak aktivitelerde hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız. Yağış bekleniyorsa dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak iyi bir fikir. Uygun kıyafetler tercih etmek hem sağlığınızı korur hem de gününüzü daha keyifli geçirecektir.

Şanlıurfa'nın hava durumu dengeli ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde serin havanın etkisi gözlemlenecek. Günlük aktivitelerinizi hava şartlarına göre planlamak, keyifli bir deneyim sağlar.