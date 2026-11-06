HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla dengeli ve ılımlı bir hava durumu hakim. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif rüzgar havayı daha keyifli hale getiriyor. Akşam saatlerinde ise soğuk havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 ile 21 dereceye düşeceği, yağışlı hava durumlarının ise ilerleyen günlerde yaşanabileceği öngörülüyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu dengeli ve ılımlı. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bir rüzgar, havanın keyfini artıracak. Güneş ışıkları, şehrin kültürel yapısına güzel bir fon oluşturacak. Akşam saatlerinde ise soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. Akşam dışarıda olanların kalın giyinmesi önerilir. Genel olarak serin ancak keyifli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık aralıklarının devam etmesi bekleniyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 18 ile 21 dereceye düşeceği öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde serin havalar hissedilebilir. Güne erken başlayanların hazırlıklı olması iyi olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı hava durumları görülebilir. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Şanlıurfa'da hava durumunu takip etmek önemlidir. Havanın değişkenliği, günlük yaşamı etkileyebilir. Dışarıda yapılacak aktivitelerde hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız. Yağış bekleniyorsa dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak iyi bir fikir. Uygun kıyafetler tercih etmek hem sağlığınızı korur hem de gününüzü daha keyifli geçirecektir.

Şanlıurfa'nın hava durumu dengeli ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde serin havanın etkisi gözlemlenecek. Günlük aktivitelerinizi hava şartlarına göre planlamak, keyifli bir deneyim sağlar.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!
Saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmışSaldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmış

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.