Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Hava durumu 6 Ocak 2026 Salı, Şanlıurfa'da kış mevsimi özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Gün içinde sıcaklığın 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise daha düşük olacak. Sabah saatlerinde -9 derece hissedilecek. Gündüz saatlerinde ise bu değer -2 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %90, gündüz %71 civarında olacak. Bu koşullar, soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişmeyecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 1 ile 8 derece arasında olacak. Artan bulutlar görülecek. 9 Ocak Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında seyredecek. Düşük sıcaklıklar ve yağışlı hava muhtemel görünüyor.

Bu soğuk koşullarda özel giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler önemlidir. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen montlar giyilmelidir. Ayrıca, atkı kullanmak rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranının yüksek olduğu sabahları dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlem almak önemlidir. Gün içinde sıcaklık yükseldiğinde, kat kat giyinmek faydalıdır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutar. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların kapalı alanlarda vakit geçirmesi önerilmektedir.

Şanlıurfa'daki hava durumu, kış mevsimi özelliklerini yansıtıyor. Soğuk ve değişken hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı koruyacaktır.