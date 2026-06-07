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Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Günlük sıcaklık 35 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 28 dereceye düşmesi öngörülüyor. Cilt koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, aşırı sıcaklarda sağlığınızı korumanız için hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken dikkatli olunmalı.

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %20 civarında kalacak.

Bugün Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli. Dışarı çıkarken hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Bu, güneş ışınlarından korunmanıza yardımcı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın. Aşırı sıcak ortamlardan kaçının.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi hava sıcaklığı 33 derece olacak. 9 Haziran Salı ise 36 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarında alıştığımız seviyelerdir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız.

Sıcak hava koşullarında su dengesini korumak önemli. Düzenli olarak su için ve ağır yemeklerden kaçının. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

Şanlıurfa'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına uygun giyinmeli, gerekli önlemleri almalısınız. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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