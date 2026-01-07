HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Ocak 2026 hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında, gece ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve akşam bulutlu havadan dolayı yanınıza ceket almak önemli. Önümüzdeki günlerde ise 8 Ocak parçalı bulutlu, 9 Ocak yağmurlu bir hava tahmini var. Açık hava planlarınızı bu duruma göre yapmalısınız.

Ufuk Dağ

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise 1 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz sıcaklık 7 derece. Akşam saatlerinde serin havanın hissedilmesi mümkün. Bu nedenle akşam planlarınızda yanınıza bir ceket almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle. 8 Ocak Perşembe parçalı bulutlu ve sıcak olacak. 9 Ocak Cuma ise hafif yağmurlu ve serin geçmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemekte fayda var.

Şanlıurfa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için kayda değer. Bugün ve ilerleyen günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

