Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise 1 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz sıcaklık 7 derece. Akşam saatlerinde serin havanın hissedilmesi mümkün. Bu nedenle akşam planlarınızda yanınıza bir ceket almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle. 8 Ocak Perşembe parçalı bulutlu ve sıcak olacak. 9 Ocak Cuma ise hafif yağmurlu ve serin geçmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemekte fayda var.

Şanlıurfa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için kayda değer. Bugün ve ilerleyen günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.