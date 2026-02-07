Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 27 kilometreye ulaşması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında seyredecek. 10 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 6 ile 13 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.