HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek, nem oranı ise %77 civarında kalacak. Rüzgar saatte 27 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak; 8 Şubat'ta 6 ile 12 derece, 9 Şubat'ta ise 7 ile 14 derece arasında seyredecek. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 27 kilometreye ulaşması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında seyredecek. 10 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 6 ile 13 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştularIğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştular
Apartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirlediApartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.