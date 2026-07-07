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Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 36-37 derece, gece ise 23-24 derece olacak. Nem oranı %20-21 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 6-10 kilometre hızla esecek. Sıcak hava koşullarında, doğrudan güneş ışığından kaçınmak, hafif giysiler giymek ve bol su tüketmek sağlık için kritik. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek.

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise 23-24 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %20-21 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 6-10 kilometre hızla esecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemli. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giymelisiniz. Bol su tüketmek de önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Yüksek sıcaklıklar, vücutta aşırı ısınmaya yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 35-36 derece olacak. 9 Temmuz Perşembe günü de sıcaklığın aynı seviyelerde olması tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olmakta fayda var.

Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışın. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirin. Vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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