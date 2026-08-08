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Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 38-39 derece arasında seyredecekken, gece 25-26 derece olması öngörülüyor. Bu sıcaklık farkı, yaz aylarının tipik özellikleriyle örtüşüyor. Hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önem taşıyor. Bol su tüketimi, güneş koruyucu kullanımı gereklidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, yaz koşullarını yansıtacak. Hava oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-39 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 25-26 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, gündüz ve gece arasında belirgin bir fark oluşturuyor. Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamalarına paralel bir durum söz konusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 9 Ağustos Pazar günü benzer şekilde seyredecek. Hava sıcaklığı yine 38-39 derece civarında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 37-38 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayındaki tipik sıcaklık aralıklarıyla uyumlu. Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir konu.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınları bu saatlerde dik açıyla gelmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Bol su tüketimi de ihmal edilmemelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, sıcak havalarda dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcaklar, bu grupların sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki sıcak ve güneşli hava, bölgenin iklim özellikleriyle örtüşmektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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