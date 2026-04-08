Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Nisan 2026 tarihinde hava durumu, bölge halkı için önemli değişiklikler sunuyor. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Ancak, yer yer sağanak yağışlar görülmesi olasıdır. 9 Nisan’da sıcaklıkların 14 ile 19 derece olması bekleniyor. Hava kısmen güneşli ve hafif yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Şanlıurfa'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle güneşli olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullarda devam edecek. 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 14 ile 19 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava kısmen güneşli olacak. Hafif yağışların da görülmesi bekleniyor. 10 Nisan Cuma günü sıcaklıkların 14 ile 17 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Hava yine genellikle güneşli olacak. Ancak yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Yanınıza bir şemsiye almak, olası yağışlardan korunmanıza yardım edecektir. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirirken rahat etmenizi sağlar.

Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, sizi olumsuz durumlarla karşılaşmaktan korur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
