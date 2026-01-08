HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün bulutlu ve sıcak geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 dereceyken, gündüz 11 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 9 dereceye düşecek. Rüzgar doğudan esecek ve hızı gece saatlerinde 18 kilometreye ulaşacak. Nem oranı ise sabah %60, gece %62 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava bekleniyor. Uygun kıyafetle dışarı çıkmak ve yağmurluk almak önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeybatıdan hafif esecek. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Akşam saatlerinde doğudan rüzgarlar saatte 11 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise doğudan saatte 18 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %60 olacak. Gündüz saatlerinde %38, akşam saatlerinde %54, gece saatlerinde %62 nem bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu çeşitli değişiklikler gösterecek. 9 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava genellikle soğuk, bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı bir hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. 11 Ocak 2026 Pazar günü hava orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5-11 derece arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmesi önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce aile evinden oldu! Suriye'den 'Kürt vatandaşlar' açıklaması geldiBinlerce aile evinden oldu! Suriye'den 'Kürt vatandaşlar' açıklaması geldi
Hayır için domuz eti dağıttı iddiası gündem oldu! Valilikten açıklama geldiHayır için domuz eti dağıttı iddiası gündem oldu! Valilikten açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.