Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeybatıdan hafif esecek. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Akşam saatlerinde doğudan rüzgarlar saatte 11 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise doğudan saatte 18 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %60 olacak. Gündüz saatlerinde %38, akşam saatlerinde %54, gece saatlerinde %62 nem bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu çeşitli değişiklikler gösterecek. 9 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava genellikle soğuk, bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı bir hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. 11 Ocak 2026 Pazar günü hava orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5-11 derece arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmesi önerilir.