HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacakken akşam saatlerinde 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89 iken, gündüz %73'e düşecek. 9 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları farklılık gösterecek, hafif yağmurlar görülecek.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %89 olacak. Gündüzde nem oranı %73'e düşecek. Akşam saatlerinde nem %85 civarında kalacak. Gece saatlerinde ise nem %91'e yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da farklılık gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 7-14 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 8-15 dereceye yükselebilir. 11 Şubat Çarşamba günü de sıcaklık 8-15 derece aralığında devam edecek. Hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Rüzgar güneyden esecek. Rüzgar hızı 9-17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %68-69 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmalısınız. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nemli havalarda ise terlemeyi önleyici kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Bu şekilde, Şanlıurfa'daki hava koşullarına en uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz. Konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu
Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.