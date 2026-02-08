Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %89 olacak. Gündüzde nem oranı %73'e düşecek. Akşam saatlerinde nem %85 civarında kalacak. Gece saatlerinde ise nem %91'e yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da farklılık gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 7-14 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 8-15 dereceye yükselebilir. 11 Şubat Çarşamba günü de sıcaklık 8-15 derece aralığında devam edecek. Hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Rüzgar güneyden esecek. Rüzgar hızı 9-17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %68-69 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmalısınız. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nemli havalarda ise terlemeyi önleyici kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Bu şekilde, Şanlıurfa'daki hava koşullarına en uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz. Konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.