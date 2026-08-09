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Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 38-39 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde dışarıda kalanların dikkatli olması gerekiyor. Su tüketimi artırılmalı ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Takip eden günlerde hava sıcaklıklarının 36-37 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Su tasarrufu da bu sıcak günlerde önem taşıyor. Kişisel sağlık için gerekli önlemlerin alınması elzem.

Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 38 - 39 derece civarında. Gece ise 25 - 26 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayı iklimine uygun. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu bir gün gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 11 Ağustos Salı günü de 36 - 37 derece bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü de aynı sıcaklıklar tahmin ediliyor. Bu da yaz aylarında yüksek sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tedbir almak gerekir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı. Ayrıca bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini hafifletebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'nın sıcak ve kuru iklimi, su kaynaklarının hızla tükenmesine neden olabilir. Bu durumda su tasarrufu yapmak önem taşır. Su kaynaklarını korumak hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur.

Şanlıurfa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Takip eden günlerde de sıcaklık devam edecek. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Ayrıca çevreye duyarlı olmak da elzemdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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