Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 27 - 28 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %15 - %21, akşam saatlerinde ise %43 civarında olacak. Bu koşullarda, hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 11 Haziran Perşembe günü de sıcaklık 33 - 34 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızları 1 - 6 kilometre/saat arasında değişecek. Nem oranı gündüz %12 - %31, akşam saatlerinde ise %21 - %27 arasında olacak. Bu nedenle, hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir. Güneşin etkilerini azaltmak için dikkat edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak da faydalıdır. Şapka takmak, cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.