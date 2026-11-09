Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa hava durumu 09 Kasım Pazartesi 2026 itibarıyla ılımandır. Şehir merkezinde sıcaklık 20 derece civarındadır. Güneşli bir sabah geçirmekteyiz. Ancak, ilerleyen saatlerde hava hafif bulutlanacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Bu durum, dış mekan etkinlikleri için uygundur. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Program yaparken kalın giysiler bulundurmakta fayda var.

Şanlıurfa’nın hava durumu değişkenlik göstermektedir. Salı günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 derece ile 21 derece arasında değişecektir. Çarşamba günü serinleme yaşanacak. Sıcaklık 18 dereceye düşecektir. Hava kapalı ve serin kalacak. Açık havada vakit geçirecekler için uygun giyinmek önemlidir.

İklim koşullarında değişkenlik vardır. Hava durumu öncesinde önlemler almak faydalıdır. Gün içinde sıcaklık değişiklikleri olabilmektedir. Kalın giysiler bulundurmak konforu artırır. Kapalı alanlarda buluşmalar planlamak olumsuz hava koşullarına karşı bir önlem olabilir. Enerji tasarrufu için aydınlatma ve ısıtma sistemlerini dikkatlice ayarlamak önemlidir.

Şanlıurfa'nın 09 Kasım hava durumu, sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Bugün, güneşli bir gün geçireceğiz. Ancak, sonraki günlerde havanın kapalı ve soğuk olması bekleniyor. Hava durumunu takip etmek, planlarınızı daha verimli yapmanıza yardımcı olacaktır.