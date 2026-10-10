Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün oldukça ılımandı. 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişti. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedildi. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava sıcaklaştı. Güneşli ve açık bir gökyüzü, Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerini göz alıcı hale getiriyor. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek için oldukça elverişli. Akşam saatlerinde serinlik hissedilmeye başlayacak. Dışarı çıkmayı planlayanların yanına bir ceket alması iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Pazar günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Havanın genel olarak açık olması bekleniyor. Güneşin kendini iyice göstereceği bir gün geçirebiliriz. Ancak, pazartesi ve salı günleri sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda planları olanların dikkatli olmaları önem taşıyor. Hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Giysi tercihlerinizi hava durumuna göre ayarlamak da önemli.

Şanlıurfa’da hava koşullarının ani değişimleri plansız durumlar yaratabilir. Aniden değişebilecek hava durumuna hazırlıklı olmak gerekir. Kapalı mekanlarda zaman geçirmek veya yanınıza bir yağmurluk almak faydalı olabilir. Ayrıca, çocuklu ailelerin dışarıda vakit geçirecekleri zaman, hava durumunu kontrol etmeleri son derece önemlidir.

Şanlıurfa’nın bugünkü hava durumu güneşli ve ılımandır. Ancak, önümüzdeki günlerde dikkatli olunması gereken hava şartlarıyla karşılaşabiliriz. Hava durumu takibini sürdürerek dışarıda geçirilecek her anın tadını çıkarabiliriz.