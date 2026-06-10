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Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Haziran 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklığı 36 derece, gece ise 20 derece olarak tahmin ediliyor. Düşük nem oranı ve hafif esen rüzgar, dış mekan etkinlikleri için uygun ortam sağlıyor. Ancak, sağlık açısından aşırı sıcakların etkilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Güneşten korunmak için bol su içilmesi ve uygun kıyafetler seçilmesi önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 36 derece civarında, gece ise 20 derece olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu hava koşulları belirginleşecek.

Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Bununla birlikte, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate almak önemli. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalacaksanız, bol su için. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. 12 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarında sıkça gördüğümüz değerlerdir.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olmanız gerekirse, güneşten korunma önemlidir. Şapka veya şemsiye kullanabilirsiniz. Hafif ve açık renk giysiler tercih edin. Cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Sıcak havalarda, ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tüketmek faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genelde yüksek seyreder. Bu yüzden, önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bol su içmeye dikkat edin. Güneşten korunmayı ihmal etmeyin. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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