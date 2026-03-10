HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Mart Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 13 - 16 derece aralığında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 - 8 derece arasında değişecek. Rüzgar doğudan 10 km/saat hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava aktiviteleri için bu güzel havadan yararlanmak mümkün. Rahat giyinerek dışarıda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Mart 2026 Salı, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 16 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 - 8 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden 10 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %33, akşam %48 ve gece %63 seviyelerinde olacak.

Şanlıurfa'da mevsim normallerine uygun bir sıcaklık bekleniyor. Gündüz saatlerinde 16 derece, açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunar. Gece sıcaklıkları ise 3 - 8 derece arasında hafif üst giyime ihtiyaç duyulabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 13 - 14 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 13 - 17 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava koşulları açık ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem sunulacak.

Açık hava etkinliklerinizi bu güzel havadan faydalanarak planlayabilirsiniz. Gün içinde hafif bir üst giyimle rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak, yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Rüzgar nedeniyle uygun kıyafetler tercih etmek, rüzgarın etkisini azaltabilir.

Şanlıurfa'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

