Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu önemlidir. Yerel halk ve ziyaretçiler için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hava sıcaklıklarının 13 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 13 ile 5 derece arasında olacak. 12 Nisan Pazar günü ise 12 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sıcaklık düşebilir. Bu nedenle tedbir almak faydalı olacaktır.