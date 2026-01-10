HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasına düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hafif yağmur bekleniyor, 11 Ocak'ta başlayacak yağışlar, tarım ve açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve esnek olmak önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık. Az bulutlu bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam ve gece sıcaklıklar 5 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %59 ile %88 arasında değişecek. Bu durum, ılıman ve rahat bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü yağmur geçişleri yaşanacak. 13 Ocak Salı günü de hafif yağmur görülecek. Sıcaklık gündüz 5 ile 7 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 ile (-3) derece arasında değişecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalı. Planlar yaparken hava durumunu kontrol etmenizde fayda var.

Şanlıurfa'da hava durumu, tarım ve açık hava etkinlikleri açısından önemlidir. Bugünkü hava koşulları uygun görüntüde. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlar artabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymeliyiz. Araç kullanırken de dikkatli olmak önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyebilir.

