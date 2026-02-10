Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Şubat Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu hafif çiseleyen yağmur ile bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 - 14 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 3 - 4 derece civarında olacak. Nem oranı %69 - %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı 26 - 32 km/saat aralığında olacak. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati ise 17:58 olarak bekleniyor.

11 Şubat Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Hafif yağmur ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11 - 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 2 - 3 derece civarında olacak. Nem oranı yine %69 - %91 arasında kalacak. Rüzgar hızı 26 - 32 km/saat aralığında devam edecek.

12 Şubat Perşembe günü de benzer hava koşulları yaşanacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Yağışların devam edeceği öngörülüyor. Vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Uygun giyinmeleri ve ıslak zeminlere karşı dikkatli olmaları önerilir. Trafikte, yağışlı günlerde daha dikkatli olunmalı. Araçların bakımına özen gösterilmelidir.