Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

10 Temmuz 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerinde 38 - 39 dereceye çıkabilir. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde olacak. Bu durum hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir.

Gündüz rüzgar hızı 2 - 3 km/saat civarında olacak. Gece ise rüzgar hızı 3 - 4 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Bu durum hava akışının sakin olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38 - 39 dereceyi bulacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 39 - 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 24 - 25 derece arasında kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmamalısınız. Bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renk giysiler tercih ediniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçının. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

Alacağınız bu önlemler sağlığınızı koruyacaktır. Ayrıca, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.