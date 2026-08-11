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Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa’da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37-38 derece civarında, gece ise 25-26 derece arasında değişecek. Bu sıcak hava, bölgenin normal yaz iklimini yansıtıyor. Açık hava aktiviteleri için uygun bir gün sunulacak, ancak öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Su tüketimi artırılmalı, hafif giysiler tercih edilmeli. Yaşlılar ve çocuklar için aşırı sıcaklara karşı önlemler alınması önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37-38 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 25-26 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı da belirgin olacaktır.

Bugün, hava genellikle güneşli. Üstelik herhangi bir yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 37-38 derece olması tahmin ediliyor. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıklar yine 37-38 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki tipik değerlerdir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması gerekir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksek seyreder. Bu durum, bölgenin karasal iklim özelliklerinden kaynaklanır. Yaz aylarında Şanlıurfa'ya seyahat edeceklerin hava koşullarını önceden kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Gerekli hazırlıkları yapmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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