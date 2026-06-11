Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında hissedilecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %60 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 13 Haziran Cumartesi günü ise 32 - 33 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak gerekmektedir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da yararlı olacaktır.