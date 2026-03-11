HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Mart 2026 tarihinde sıcaklık 20 derece civarında başlayacak ve gün boyu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava durumda açık ve güneşli bir görünüm hakim olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 3 kilometre hızla esecek. Sebze meyve bahçeleri ve açık hava etkinlikleri için ideal bir gün bekleniyor. 12 Mart'ta sıcaklık 14 dereceye düşecek, bu durum dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir fırsat sunuyor.

Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %50 civarında kalacak. Gün genelinde hava açık ve güneşli geçecek.

12 Mart Perşembe günü sıcaklık 14 derece olacak. 13 Mart Cuma ve 14 Mart Cumartesi günleri de sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Bu sefer saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %46 ile %53 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler güneş ışığından faydalanabilirler. Hafif kıyafetlerle rahatça hareket edebilirler. Rüzgar hafif olacağı için dikkatli olmakta fayda var. Gerektiğinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir tercih olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
