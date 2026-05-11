Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Mayıs Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu, bölgenin tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüz sıcaklığın 28 - 29 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17 - 19 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Yağış ihtimali ise oldukça düşük.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Piknik yapmak ve açık hava yürüyüşlerine çıkmak için harika bir fırsat. Havuz keyfi yapmak isteyenler de 11 Mayıs’ı değerlendirebilir. Ancak dışarıda vakit geçirirken güneşin etkilerinden korunmak önemlidir. Güneşe çıkmadan önce güneş kremi kullanmalısınız. Koruyucu giysiler tercih etmek, cilt sağlığınızı korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Mayıs Salı günü sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü ise 24 - 25 derece arasında seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde görülebilir. Bu nedenle 13 Mayıs'ta dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almanız faydalı olacaktır. 14 Mayıs Perşembe günü hava 25 - 26 derece civarında. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Şanlıurfa'nın karasal iklimi, yaz aylarında sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen göstermelisiniz. Aşırı sıcaklardan korunmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu durumda günlük planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz.