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Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 40 dereceye ulaşacak, gece ise bu değer 25 dereceye düşecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, sıcak havayı daha da hissedilir kılacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 40-41 derece civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, bu sıcaklıklara uygun önlemler almalı. Bol su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımı önerilmektedir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 25 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esecek. Bu sıcaklıklar yaz aylarında alışık olduğumuz seviyelere yakın.

Bugün, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında, gece sıcaklığı ise 25 derece olacak. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar hafif esecek. Bu sıcaklıklar yaz aylarında sık sık karşılaştığımız değerlerdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 41 derece civarında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise 40 derece civarında kalması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri düzenleyenleri zorlayabilir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamalısınız. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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