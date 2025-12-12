HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 12 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişirken, nem oranı %87 ile %94 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 10-20 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi gerekiyor. Yol koşulları da kaygan olacağından dikkatli olunması önemli. Hava durumunu takip etmek sağlık açısından faydalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

12 Aralık 2025 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. %87 ile %94 arasında seyreder. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 ile 20 kilometre arasında olacak. Gün doğumu saati 07:27. Gün batımı saati 17:08.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmeniz faydalı olur. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise açık ve güneşli olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”
Japonya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.