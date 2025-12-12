Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

12 Aralık 2025 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. %87 ile %94 arasında seyreder. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 ile 20 kilometre arasında olacak. Gün doğumu saati 07:27. Gün batımı saati 17:08.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmeniz faydalı olur. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise açık ve güneşli olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korur.