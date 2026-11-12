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Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklık 20 derece civarında ve gün açık, güneşli başlıyor. Öğle saatlerinde bulutlar artacak ve kısa yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, hafif serin bir hava etkili olacak. Yerel iklim koşulları, dışarı çıkacakların giyinme tercihini etkiliyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava durumu hazırlıklara dikkat edilmesini gerektiriyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu oldukça değişken. Genel olarak ölçülen sıcaklık 20 derece civarında. Güne açık ve güneşli bir hava ile başlıyor. Öğle saatlerinde bulutlu bir hale dönüşecek. Kısa süreli yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık azalacak. Hafif serin bir hava hakim olacak.

Şanlıurfa'nın iklimini etkileyen birçok faktör mevcut. Özellikle gün içindeki sıcaklık farklılıkları yerel atmosfer koşullarından kaynaklanıyor. Dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi faydalı olabilir. Sabah serin saatler, daha sonra olumsuz etkileyebilir. Değişken hava koşulları, sağlığı da etkileyebilir. Bol su tüketmeyi unutmayın. Dışarıda bulunacağınız saatleri iyi ayarlamanız önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu fazla değişmeyecek. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Güneşli günler, günün ilk yarısında yer alacak. Akşam saatlerine doğru yerel yağışlar görülebilir. Açık havada zaman geçirmek isteyenler için fırsat olabilir. Ancak ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Gelecek günlerdeki artan sıcaklıklara dikkat edilmeli. Öğle saatlerinde açık alanlarda fazla vakit geçirmemek öneriliyor.

Şanlıurfa'da mevcut hava durumu ve tahminler dikkatli olmayı gerektiriyor. Gün içindeki sıcaklık farklılıklarına dikkat etmek önemlidir. Hem bugünkü hava durumu hem de gelecek değişimler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu dönem, Şanlıurfa'nın güzelliklerini keşfederken hava şartlarını göz önünde bulundurmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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