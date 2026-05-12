Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mayıs 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında olacak. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli gözüküyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün mevcut.

Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Nem oranı da makul düzeyde olacak. Bu durum, hava kalitesinin yüksek olacağını gösteriyor. Dışarıda vakit geçirmek rahat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 26 ile 27 derece arasında olacak. Gökyüzü çoğunlukla güneşli kalacak. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 25 ile 26 derecelerde seyredecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 18 ile 19 derece civarına düşecek. Sağanak yağışlar görülebilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğinden hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve keyifli geçecek. Bu da açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.