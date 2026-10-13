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Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça hoş. Güneşin sıcak ışıkları şehri sararken, hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için elverişli bir gün var. Ancak gün içinde rüzgarın etkili olabileceği unutulmamalı. Sıcaklık öğle saatlerinde 22 dereceye yükselebilir, akşam saatlerine doğru ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa’da hava durumu hoş. Güneşin sıcak ışıkları şehrin her köşesinde hissediliyor. Hava sıcaklığı, 20 derece civarında seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça elverişli. Ancak gün içerisinde hafif rüzgar etkili olabilir. Sıcaklık hissiyatı zaman zaman değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Bu, dışarıda yemek yiyenler veya yürüyüş yapanlar için güzel bir gün sunuyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecek. 19 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Bu güzellikte bir havada bir iki kat giysi giymek akıllıca olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak konforu artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. Şanlıurfa’da sıcaklıklar genel olarak 18 – 24 derece arasında değişecek. Hava az bulutlu ve hafif güneşli olacak. Ancak bazı günlerde hava koşulları kötüleşebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumunu kontrol etmek önemli bir adım. Sabah ve akşam saatlerinde hava gündüzden daha serin hissedilecek. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Gün boyunca sıcaklık artarken UV ışınlarının etkisi de artıyor. Bu nedenle güneşten korunmak açısından dikkatli olunmalı. Güneş kremi kullanmak ve başı örtmek cilt koruması için önemlidir. Şanlıurfa’nın güneşli havalarında bol su içmek de gereklidir. Hem sağlığı korur hem de gün boyunca enerjik kalmaya yardımcı olur.

Özetle, Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu keyifli ve hafif serin. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar dengeli bir seyir izliyor. Bu geçiş dönemi, dikkatle değerlendirildiğinde eğlenceli ve sağlıklı olabilir. Yağışların beklenmediği bu günlerde dışarıda geçireceğiniz her anın tadını çıkarabilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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