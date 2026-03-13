Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Mart Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 ile 13 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 4 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak.

Cumartesi günü, 14 Mart 2026, hava sıcaklığının 11 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmurlu bir gün geçirilmesi öngörülüyor. Pazar günü, 15 Mart 2026, sıcaklığın 11 ile 14 derece arasında seyredeceği düşünülüyor. Şiddetli yağmurlar bekleniyor. Pazartesi günü, 16 Mart 2026, sıcaklığın 14 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giyilebilir. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak önemli. Araçların bakımını yapmak da güvenliğinizi artırır.

Şanlıurfa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.