Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Parçalı bulutlar da olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-27 derece civarında. Gece ise 13-15 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Hızı saatte 4-5 kilometre. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 24-26 derece arasında değişecek. Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 18-20 derece civarında olacak. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 23-25 derece arasında seyredecek. Pazar günü hava sıcaklığı 25-27 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-25 derece arasında seyrediyor. Açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönemdesiniz. Cuma günü beklenen sağanaklar göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanızda fayda var. Özellikle Cuma günü dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Şanlıurfa'nın sıcak ve kuru iklimi dikkate alındığında, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cildinizi korur. Bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Dışarıda vakit geçirirken, özellikle öğle saatlerinde gölge alanlarda bulunmak faydalı olur. Koruyucu giysiler giymek de önemlidir.

Şanlıurfa'da bu hafta hava durumu genel olarak açık ve ılıman olacak. Cuma günü beklenen sağanaklar dışında dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.