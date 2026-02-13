HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu bulutlu ve yağışlı seyredecek. Gündüz sıcaklık 14 derece, akşam ise 10 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem almasını gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak, hazırlıklı olmak ve soğuk havalarda sağlıklı besinler tüketmek önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece, akşam ise 6 derece civarında. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %91 seviyelerinde. Rüzgar güneydoğudan orta şiddette esecek. Hızı saatte 25 kilometreyi bulacak. Gün boyunca yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olmanız önerilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü ise sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Özellikle 14 Şubat'ta yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

Hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih edin. Soğuk ve nemli havalarda bağışıklığınızı korumak için sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterin.

