Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece, akşam ise 6 derece civarında. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %91 seviyelerinde. Rüzgar güneydoğudan orta şiddette esecek. Hızı saatte 25 kilometreyi bulacak. Gün boyunca yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olmanız önerilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü ise sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Özellikle 14 Şubat'ta yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

Hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih edin. Soğuk ve nemli havalarda bağışıklığınızı korumak için sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterin.