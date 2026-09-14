Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa, 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde tipik bir sonbahar havasıyla karşı karşıya. Bugünkü hava durumu, şehrin sıcak ve kurak ikliminden uzaklaşma işareti veriyor. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içinde sıcaklık artıyor ve akşam saatlerinde 22 dereceye ulaşıyor. Güneşin ışıkları altında gökyüzündeki bulutlar hareketli bir görüntü sergiliyor. Olası yağışlar akşam saatlerine doğru kendini gösterebilir. Bu durum, Şanlıurfa'nın dinamik iklimini hatırlatıyor.

Bugünkü hava ılıman ve serin. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanlar için hafif bir ceket ya da şal faydalı olabilir. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık artıyor. Bu yüzden rahat ve hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek gibi görünüyor. Hava genelde 20 derece civarında olacak. Zaman zaman yerel yağışlar meydana gelebilir. Haftanın ortalarına doğru ani hava değişimleri yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Çantalarınızda şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Hava durumu hakkında güncel bilgiler ışığında, dışarıda zaman geçiren vatandaşların hava şartlarına uygun kıyafetler seçmesi gerekiyor. Aniden gelen serin havayı göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, gündelik yaşamda ve şehirdeki etkinliklerde rahatlık sağlayacaktır.

Hava durumu ve gelecekteki tahminler, Şanlıurfa'nın dinamik iklimini anlamak için fırsat sunuyor. Keyifli bir hava deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Yakında gelebilecek değişimlere odaklanarak planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.