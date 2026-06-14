Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve hafif bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28 - 30 derece, gece ise 17 - 19 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı düşüktür. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise ortalama seviyelerde kalacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Gün ilerledikçe sıcaklıklar artacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif rüzgar alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmasını gerektirmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artış göstereceğini işaret ediyor. Pazartesi günü 31 - 33 derece olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık 33 - 35 derece civarında olacak. Bu süre zarfında güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların önlem alması faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş koruyucu ürünlerin kullanılması bir gerekliliktir. Bol su tüketimi de önemlidir. Ayrıca hafif rüzgarın etkisiyle alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması gerekmektedir.