HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve hafif bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28 - 30 dereceler arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 17 - 19 dereceye düşecek. Yağış olasılığı düşük olacak. Hafif esecek rüzgar, alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışı, güneş koruyucu ürünlerin kullanımını önemli kılıyor. Bol su tüketimi de unutulmamalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve hafif bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28 - 30 derece, gece ise 17 - 19 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı düşüktür. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise ortalama seviyelerde kalacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Gün ilerledikçe sıcaklıklar artacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif rüzgar alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmasını gerektirmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artış göstereceğini işaret ediyor. Pazartesi günü 31 - 33 derece olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık 33 - 35 derece civarında olacak. Bu süre zarfında güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların önlem alması faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş koruyucu ürünlerin kullanılması bir gerekliliktir. Bol su tüketimi de önemlidir. Ayrıca hafif rüzgarın etkisiyle alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralıParkta çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralı
Sınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdiSınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.