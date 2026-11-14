Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

14 Kasım 2026 Cumartesi günü Şanlıurfa'da hava durumu oldukça güzel. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli bir hava hakim. Zaman zaman hafif bulutlar görülebilir. Ancak genel olarak gün boyunca bol güneş var. Bu gün bahar havası olarak tanımlanabilir. Şanlıurfa'da dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir fırsat. Bugünkü hava, açık ve güneşli. Hafif bir esinti ile keyifli bir gün sizi bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz karmaşık olacak. Pazar günü sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 18 derece civarına inecek. Bu değişim, özellikle akşam saatlerinde hissedilecek. Hava, daha bulutlu bir hale gelecek. Eski sıcak günleri özlemle anılacak. Genel olarak az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Akşam saatlerinde dışarı çıkacaksanız, hafif bir ceket almanız faydalı.

Bu mevsim geçişlerinde hava durumu belirsizlik barındırıyor. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Güneşin etkisini hissettiğiniz saatlerde şemsiye veya güneş kremi yanınıza almalısınız. Güneş ışınları, bu mevsimde de güçlü olabiliyor. Bu önlemler, sağlığınızı korumak için önemlidir.

Sonuç olarak, 14 Kasım'da Şanlıurfa'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesiyle hava koşullarında değişiklikler olabilir. Şanlıurfa hava durumu, güneşli günler sunsa da, ani hava değişiklikleri herkesi etkileyebilir. Dışarıda keyifli vakit geçirirken, kendinizi güvende tutmayı ihmal etmeyin.