Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin, yağışlı ve değişken olarak öne çıkıyor. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor, öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 8 dereceye düşerken, nem oranı sabah %90 olacak. Rüzgar güneyden saatte 12 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Şanlıurfa'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bu saatlerde de devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağışlar hafif bir şekilde sürecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye gerileyecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %90, gündüz %75, akşam %84 ve gece %90 olacak. Basınç değerleri sabah 942 hPa, gündüz 943 hPa, akşam 946 hPa ve gece 949 hPa olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağışlar da bu gün bekleniyor. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, sıcaklık aralığı 8 ile 17 derece olacak. Hava kapalı ve bulutlu görünüm sergileyecek. 17 Şubat 2026 Salı günü sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek. Yine hava kapalı ve bulutlu olacak.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük hissedilebilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumada önemli bir rol oynayacaktır. Rüzgarın da etkili olacağı düşünüldüğünde, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, gün boyunca daha rahat ve sağlıklı vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

