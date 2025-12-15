Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olacak. Bu durum 0 - 1 derece civarında hissedilmesine neden olacak. Nem oranı %30 - %35 aralığında olacak. Rüzgar hızı saatte 30 - 35 kilometre civarında esilecek. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı ise 17:00'da gerçekleşecek.

16 Aralık Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. 17 Aralık Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 - 12 derece, gece saatlerinde ise 1 - 2 derece olacak. Rüzgar hızları benzer seviyelerde seyredecek.

Bu serin hava koşullarında giysi seçimi önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar etkisini azaltmak amacıyla koruyucu kıyafetler giyilmesi faydalı olacaktır. Rüzgarlık veya mont kullanmak uygun olur. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler tüketilmesi önerilir. Vücut ısısını dengede tutmak önemlidir.