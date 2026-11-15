Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'nın 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Hava genel olarak sakin, gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu durum, açık havada vakit geçirmeye uygun bir atmosfer yaratıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler hafif bir mont ya da hırka almayı unutmamalı.

Bugünkü hava durumu hakkında merak edenler için sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu değerler, günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ancak, sabah saatlerinde yoğun sis veya soğuk rüzgarlara dikkat etmek önemli. Bunu göz önünde bulundurarak sabah dışarı çıkmadan önce giysilerinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha dinamik bir seyir izleyebilir. 16 Kasım itibarıyla sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17 ile 19 derece arasında değişecek. Akşamları ise sıcaklık 10 dereceye kadar inebilir. Ayrıca bu dönemde bir miktar yağış bekleniyor. Eğer dışarı çıkmayı planlıyorsanız yanınıza şemsiyenizi almayı ihmal etmeyin. Havanın değişkenliği nedeniyle mevsimlik giysilerinizi gözden geçirin. İhtiyacınız olan kalın giysileri de hazır bulundurmak mantıklı olacaktır.

Bu dönemde hava şartları değişkenlik gösterebilir. Hava durumu ile ilgili güncel bilgiler almak önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde hava durumu değişimlerini gözlemlemek gerekir. Rahat giyinmek, sağlığınızı korumak açısından faydalı olabilir. Böylelikle Şanlıurfa'da geçireceğiniz günlerde sıcak havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olursunuz.