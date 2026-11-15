HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Kasım 2026 tarihi, sakin ve parçalı bulutlu hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir atmosfer sunuyor. Ancak sabah saatlerinde oluşabilecek yoğun sis ve soğuk rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların beklenmesiyle, mevsimlik giysilerin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'nın 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Hava genel olarak sakin, gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu durum, açık havada vakit geçirmeye uygun bir atmosfer yaratıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler hafif bir mont ya da hırka almayı unutmamalı.

Bugünkü hava durumu hakkında merak edenler için sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu değerler, günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ancak, sabah saatlerinde yoğun sis veya soğuk rüzgarlara dikkat etmek önemli. Bunu göz önünde bulundurarak sabah dışarı çıkmadan önce giysilerinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha dinamik bir seyir izleyebilir. 16 Kasım itibarıyla sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17 ile 19 derece arasında değişecek. Akşamları ise sıcaklık 10 dereceye kadar inebilir. Ayrıca bu dönemde bir miktar yağış bekleniyor. Eğer dışarı çıkmayı planlıyorsanız yanınıza şemsiyenizi almayı ihmal etmeyin. Havanın değişkenliği nedeniyle mevsimlik giysilerinizi gözden geçirin. İhtiyacınız olan kalın giysileri de hazır bulundurmak mantıklı olacaktır.

Bu dönemde hava şartları değişkenlik gösterebilir. Hava durumu ile ilgili güncel bilgiler almak önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde hava durumu değişimlerini gözlemlemek gerekir. Rahat giyinmek, sağlığınızı korumak açısından faydalı olabilir. Böylelikle Şanlıurfa'da geçireceğiniz günlerde sıcak havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olursunuz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.