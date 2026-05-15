Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma günü. Şanlıurfa'da hava durumu, bölge halkı için keyifli bir gün sunuyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %30 ile %40 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat arasında değişecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiyle rahatça dolaşabilirsiniz. Gündüz saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 22 ile 24 derece arasında olacak. 17 Mayıs Pazar günü ise 24 ile 26 derece arasında bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Ancak 18 Mayıs Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bu nedenle o tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak Şanlıurfa'da hava durumu önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.