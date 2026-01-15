Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %45 ile %71 arasında değişecek.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının %45 ile %71 arasında değişmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 5 derece civarında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının yine %45 ile %71 arasında kalması bekleniyor.

Soğuk hava koşullarında sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde bu giysilere özellikle dikkat edilmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont giyilebilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmeli. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır.