Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Şubat 2026'da ılıman bir hava durumu hakim olacak. Güneşli bir gün geçirecek olan şehirde hava sıcaklığı 15-16 derece, hissedilen sıcaklık ise 12-13 derece arasında olacak. Nem oranı %62 seviyelerinde bulunurken, rüzgar hızı 2-3 km/saat bekleniyor. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. 17 Şubat Salı günü hafif yağış olabileceğini unutmamalısınız.

Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 12 - 13 derece arasında kalacak. Nem oranı %62 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:13. Gün batımı ise 18:03. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak da güzel bir seçenek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. 17 Şubat Salı günü ise 13 - 15 derece bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Ancak, 17 Şubat Salı günü hafif bir yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Genel olarak, Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinliklerini değerlendirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya dış mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. 17 Şubat Salı günü hafif yağış bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Trump ve Netanyahu'dan İran planı! Hedeflerinde Çin'e yapılan satışlar var
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

