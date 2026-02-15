Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 12 - 13 derece arasında kalacak. Nem oranı %62 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:13. Gün batımı ise 18:03. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak da güzel bir seçenek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. 17 Şubat Salı günü ise 13 - 15 derece bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Ancak, 17 Şubat Salı günü hafif bir yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Genel olarak, Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinliklerini değerlendirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya dış mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. 17 Şubat Salı günü hafif yağış bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.